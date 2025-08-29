Англія

Іспанський вінгер уклав п’ятирічний контракт.

Крістал Пелес офіційно оголосив про перехід іспанського вінгера Єремі Піно з Вільярреала, який підписав п’ятирічний контракт із лондонським клубом.

За інформацією Фабріціо Романо та інших, трансфер 22-річного гравця обійшовся в 30 мільйонів євро, а Піно отримав 10-й номер.

У минулому сезоні Ла Ліги Піно провів 34 матчі за Вільярреал, забивши 4 голи, віддавши 7 результативних передач і отримавши 11 жовтих карток, що демонструє його активність на полі. Цей трансфер став важливим кроком для підсилення атаки "орлів".

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль веде переговори щодо трансферу Геї.