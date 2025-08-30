Іспанія

"Жовта субмарина" продовжує пошуки бомбардира.

Нападник Ліона Жорж Мікаутадзе продовжить свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного грузина зацікавлений Вільярреал, який вже домовився з "ткачами" про трансфер гравця за 30 мільйонів євро.

Також наголошується, що сьогодні, 30 серпня, грузин вирушить до Іспанії для проходження медичного огляду.

Раніше Вільярреал намагався підписати українського форварда Роми Артема Довбика, але в останній момент переговори провалилися.

Минулого сезону Мікаутадзе провів 47 матчів, у яких забив 17 голів та віддав дев'ять гольових передач.