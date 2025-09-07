Іспанія

Англієць готується повернутися до занять на полі після літньої операції на плечі.

Півзахисник мадридського Реала Джуд Беллінгем переходить на новий етап відновлення після травми плеча. Як повідомляє Marca, англієць уже наступного тижня планує розпочати індивідуальні тренування з м’ячем на полі, а також, за сприятливих обставин, може частково приєднатися до роботи з основною командою.

Нагадаємо, у середині липня Беллінгем переніс операцію на ліворучому плечі, через що пропускає старт нового сезону. Раніше ЗМІ повідомляли, що орієнтовне повернення футболіста можливе в кінці жовтня, однак не виключено, що реабілітація триватиме до листопада.

За інформацією джерела, стан Беллінгема позитивний, він почувається добре та рветься якомога швидше повернутися на поле. Проте лікарі клубу намагаються стримувати ініціативність гравця, аби уникнути ризику повторного ушкодження.