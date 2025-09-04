Іспанія

Француз отримає новий контракт після найпродуктивнішого сезону в кар'єрі.

Мадридський Реал планує переглянути умови контракту з французьким опорним півзахисником Орельєном Чуамені.

Як повідомляє Defensa Central, керівництво клубу розглядає можливість підвищення зарплати та пролонгації угоди з 25-річним гравцем, який став ключовою фігурою в центрі поля.

У сезоні 2024/25 Чуамені провів 58 матчів, забив 2 голи та віддав 1 асист. Його стабільність та універсальність високо оцінюються в штабі Карло Анчелотті.