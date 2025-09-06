Іспанія

Ангело Штіллер може змінити Бундеслігу на Ла Лігу.

Півзахисник Штутгарта Ангело Штіллер може продовжити свою кар'єру у топ-клубі іспанської Ла Ліги. Про це повідомляє Football-Espana з посиланням на Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного німця зацікавлений мадридський Реал, який уважно стежить за виступами талановитого хавбека "швабів".

Футболіст знав про інтерес "вершкових" минулого літа, який також походив від Манчестер Юнайтед, проте ухвалив рішення провести нинішній сезон у Німеччині.

Минулого сезону Штіллер провів 47 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав 11 гольових передач. Його контракт розрахований до літа 2028 року.

