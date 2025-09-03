Іспанія

Мадридський клуб очолив рейтинг найдорожчих підписань.

Реал суттєво посилився влітку, завершивши три найдорожчі трансфери Ла Ліги: Дін Гюйсен із Борнмута за 62,5 мільйона євро, Альваро Каррерас із Бенфіки за 50 мільйонів і Франко Мастантуоно з Рівер Плейт за 45 мільйонів посіли перші три рядки рейтингу.

Четверте місце зайняв Алекс Баєна, якого Атлетіко придбав у Вільярреала за 42 мільйони, а п’яте — Жорж Мікаутадзе, що перейшов із Ліона до Вільярреала за 31 мільйон.

Цікаво, що в десятку найбільших угод потрапило лише одне придбання чинного чемпіона Барселони — воротар Жоан Гарсія з Еспаньола за 25 мільйонів, який розташувався на сьомому місці.