Іспанія

Австрієць відкинув чутки про відхід і прагне довести готовність у Мадриді.

Давід Алаба підтвердив, що готовий відіграти повні 90 хвилин та прагне отримати шанс проявити себе перед новим наставником Реала Хабі Алонсо.

32-річний універсал у розмові з Sport 1 розповів, що набрав добру форму після затяжної паузи, пов’язаної з важкими травмами: "Я почуваюся дуже добре й зробив великий прогрес за останні місяці. Думаю, зараз можу відіграти 90 хвилин за збірну. Моє завдання — бути на полі та грати".

Алаба також наголосив, що не планує покидати Мадрид цього літа, попри чутки: "Я достатньо довго в футболі. Такі розмови — звична річ. Головне для мене — відновлення і робота над грою".

Австрієць із 2021 року зіграв за Реал небагато матчів, адже часто випадав через серйозні пошкодження. Найважчою стала травма хрестоподібної зв’язки в грудні 2023-го, після якої він пропустив більше року.

Новий тренер "вершкових" Хабі Алонсо, з яким Алаба перетинався ще в Баварії, нібито розглядає варіант використання гравця не лише в центрі оборони, а й у півзахисті. Це може стати ключем до відновлення кар’єри австрійця, який нині вважається лише п’ятим у черзі центральних захисників.

Наступним викликом для футболіста стане повернення ігрового часу як у Реалі, так і в збірній Австрії, що бореться за вихід на чемпіонат світу.