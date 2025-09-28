Іспанія

Видатна перемога "індіанців".

Головний тренер мадридського Атлетіко Дієго Сімеоне прокоментував розгром мадридського Реала (5:2) в рамках сьомого туру іспанської Ла Ліги. Цитує аргентинського фахівця Marca.

"Реал, без сумніву, один із найкращих клубів світу. З самого початку матчу ми знали, як ми можемо завдати їм неприємностей. Ніко Гонсалес, Джуліано Сімеоне, Пабло Барріос та Хуліан Альварес зміщувалися на фланги, відтягуючи центральних захисників і залишаючи Серлота один в один у штрафному майданчику, щоб створювати гольові моменти. Якщо не рахувати двох пропущених м'ячів, команда завжди грала добре.

Емоцій багато. Цей сезон розпочався із труднощів. Багато людей докладають величезних зусиль, які не видно, але робота йде чудово.

Ми добре визначили ситуації, які нам потрібно було виправити, ми вдосконалювалися після гри з Ліверпулем, і проти Реала був дуже, дуже сильний матч у нашому виконані.

Альварес відданий команді та клубу, і він дуже сильний гравець. Хуліан має талант, і він старанно працює. Він не просто дає команді хорошу гру у нападі, він дає відданість. Альварес потрібен нам, ми маємо дбати про нього, і я сподіваюся, що він залишиться в клубі на багато років", – сказав Сімеоне.

