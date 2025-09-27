Іспанія

Словенець обійшов Ікера Касільяса та провів уже 35 матчів проти Реала.

Голкіпер Атлетіко Ян Облак увійшов в історію мадридського дербі. У поєдинку сьомого туру Ла Ліги проти Реала він провів своє 35-те дербі, встановивши новий рекорд серед воротарів.

Таким чином, словенець обійшов легендарного Ікера Касільяса, який зіграв 34 дербі у складі мадридського гранда.

Водночас Облак утримує ще один сумнівний рекорд – найбільша кількість пропущених голів у цих протистояннях. У його воротах Реал відзначився вже 46 разів. Другим у списку залишається колишній голкіпер королівського клубу Хуаніто Алонсо з 40 пропущеними м’ячами.

Цікаво, що серед усіх суперників найбільше забиває Облаку саме Реал – 46 разів. Барселона йде другою з 39 голами.