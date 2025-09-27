Хабі Алонсо програв свою першу тренерську дуель в якості тренера Реала на Метрополітано.
27 вересня 2025, 19:28
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал:
Атлетіко — Реал 5:2
Голи: Ле Норман, 15 , Серлот, 45+3, Альварес, 52 (пен.), 64, Грізманн, 90+4 — Мбаппе, 25, Гюлер, 36
Атлетіко: Облак — Льоренте, Ленгле, Ле Норман, Ганцко (Галан, 83) — Сімеоне (Баена, 90+2), Барріос, Коке, Гонсалес (Грізманн, 83) — Серлот (Галлагер, 67), Альварес (Моліна, 90+2).
Куртуа — Карвахаль (Камавінга, 59), Мілітао (Асенсіо, 46), Гюйсен (Ф. Гарсія, 89), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Мастантуоно, 59) — Беллінгем (Родріго, 70) — Мбаппе, Вінісіус.
Попередження: Серлот, Гонсалес, Ленгле, Сімеоне, Галлагер — Гюлер, Асенсіо, Карерас, Мастантуоно