Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.

Атлетіко — Реал 5:2
Голи: Ле Норман, 15 , Серлот, 45+3, Альварес, 52 (пен.), 64, Грізманн, 90+4 — Мбаппе, 25, Гюлер, 36

Атлетіко: Облак — Льоренте, Ленгле, Ле Норман, Ганцко (Галан, 83) — Сімеоне (Баена, 90+2), Барріос, Коке, Гонсалес (Грізманн, 83) — Серлот (Галлагер, 67), Альварес (Моліна, 90+2).

Реал: Куртуа — Карвахаль (Камавінга, 59), Мілітао (Асенсіо, 46), Гюйсен (Ф. Гарсія, 89), Каррерас — Вальверде, Чуамені, Гюлер (Мастантуоно, 59) — Беллінгем (Родріго, 70) — Мбаппе, Вінісіус.

Попередження: Серлот, Гонсалес, Ленгле, Сімеоне, Галлагер — Гюлер, Асенсіо, Карерас, Мастантуоно