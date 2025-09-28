Іспанія

Результат матчу Ла Ліги.

В матчі сьомого туру Ла Ліги Райо приймав Севілью на "Естадіо де Вальєкас".

Попри перевагу господарів, перемогу зуміла здобути Севілья. Гол Акора Адамса вирішив долю поєдинку.

Севілья набирає десять очок та підіймається на восьме місце. У Райо п'ять очок і 16-те місце в турнірній таблиці Ла Ліги.

Райо Вальєкано — Севілья 0:1

Гол: Адамс, 87

Райо Вальєкано: Баталья — Раціу, Лежен, Сісс, Чаваррія — Паласон (Трехо, 78), Діас (Лопес, 67), Валентін (Бесерра, 90), Гарсія — Алемао (Камельйо, 78), де Фрутос (Перес, 67)

Севілья: Влаходімос — Аспілікуета, Родрігес Кардозу (Соу, 79), Тейшейра — Кармона, Агуме (Мартінес, 77), Менді, Суасо — Санчес (Пеке, 90), Ромеро (Адамс, 69), Варгас (Янузай, 69)

Попередження: Лежен, Трехо, Камельйо — Кармона, Пеке

Вилучення: Камельйо, 90+8