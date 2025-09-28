Колишній гравець Ліверпуля та Ньюкасла підписав контракт з Арабськими Соколами.
Джонджо Шелві, Getty Images
28 вересня 2025, 16:35
Колишній футболіст Ліверпуля та Ньюкасла Джонджо Шелві знайшов новий клуб.
33-річний півзахисник став гравцем Арабських Соколів, які виступають у третьому дивізіоні чемпіонату ОАЕ. Шелві приєднався до команди на правах вільного агента.
Останнім клубом англійця був Бернлі, який він залишив у липні 2025 року.
Також у його кар'єрі були Свонсі, Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Різеспор та Еюпспор.