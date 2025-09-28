Інше

Колишній гравець Ліверпуля та Ньюкасла підписав контракт з Арабськими Соколами.

Колишній футболіст Ліверпуля та Ньюкасла Джонджо Шелві знайшов новий клуб.

33-річний півзахисник став гравцем Арабських Соколів, які виступають у третьому дивізіоні чемпіонату ОАЕ. Шелві приєднався до команди на правах вільного агента.

Останнім клубом англійця був Бернлі, який він залишив у липні 2025 року.

Також у його кар'єрі були Свонсі, Ньюкасл, Ноттінгем Форест, Різеспор та Еюпспор.