Іспанія

Образа на президента гальмує повернення легенди.

Восьмиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі може повернутися до каталонського клубу — як гравець або у керівництві. Проте, за даними іспанського порталу El Gol Digital, аргентинець досі має образу на президента Барселони Жоана Лапорту через свій скандальний відхід у ПСЖ в 2021 році.

"Я повернуся до Барселони, коли там не буде Лапорти", — цитує слова Мессі його близьке оточення.

Також раніше повідомлялося, що керівник каталонців визнав, що їх спілкування з аргентинцем почало відновлюватися після напруженого періоду.