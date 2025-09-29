Інше

Зірковий форвард хоче поставити крапку в кар’єрі вдома.

Восьмиразовий володар Золотого м’яча Ліонель Мессі узимку залишить Інтер Маямі та, ймовірно, повернеться до Аргентини.

Як повідомляє El Nacional, 37-річний нападник ухвалив рішення не продовжувати контракт із клубом MLS, який розрахований до кінця 2025 року. Аргентинець вирішив завершити кар'єру в клубі свого дитинства – Ньюеллс Олд Бойз.

За інформацією джерела, Мессі хоче приїхати на чемпіонат світу 2026 року як гравець аргентинського клубу. Нагадаємо, фінальний турнір ЧС-2026 пройде у США, Канаді та Мексиці, а збірна Аргентини вже кваліфікувалася.

У поточному сезоні за Інтер Маямі Мессі провів 37 матчів, у яких забив 30 голів та віддав 13 асистів.