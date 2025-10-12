Аргентинська зірка Інтер Маямі стала першим гравцем ліги, який забивав дубль у дев’яти матчах регулярного сезону.
Ліонель Мессі, getty images
12 жовтня 2025, 12:02
38-річний нападник Інтер Маямі Ліонель Мессі продовжує переписувати історію МЛС. У поєдинку проти Атланти аргентинець оформив дубль і допоміг своїй команді здобути впевнену перемогу з рахунком 4:0.
Завдяки цьому результату Мессі став першим футболістом в історії ліги, який забивав по кілька м’ячів у дев’яти різних матчах регулярного чемпіонату.
Крім того, форвард очолив перегони бомбардирів поточного сезону МЛС, маючи у своєму активі 26 забитих голів. Його найближчий переслідувач — півзахисник Лос-Анджелеса Дені Буанга з Габону — має 24 результативні удари.
