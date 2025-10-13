Іспанія

Президент Барселони зізнався, що після непростого періоду спілкування з легендою клубу ситуація налагоджується.

Президент Барселони Жоан Лапорта поділився думками про нинішній стан своїх відносин із легендою клубу Ліонелем Мессі. Як пише журналіст Фабріціо Романо, керівник каталонців визнав, що їхнє спілкування почало відновлюватися після напруженого періоду.

"З Лео Мессі у нас були чудові стосунки, які погіршилися, коли ми не змогли продовжити його контракт. Але вони знову покращуються", — зазначив Лапорта.

Нагадаємо, влітку 2021 року аргентинець залишив Барселону у статусі вільного агента та перейшов до ПСЖ через фінансові обмеження клубу.

Президент Барселони також висловив сподівання, що клуб зможе організувати гідне прощання з легендарним форвардом на Камп Ноу: "Ми сподіваємося, що він отримає велику шану, якої справді заслуговує".

Ліонель Мессі провів за першу команду Барселони 778 матчів, забив 672 голи та зробив 303 результативні передачі. Разом із каталонцями він здобув 35 трофеїв, серед яких 10 титулів чемпіона Іспанії та 4 перемоги в Лізі чемпіонів.