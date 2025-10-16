Іспанія

Німецький захисник може покинути клуб у 2026 році як вільний агент.

Наступного літа мадридський Реал, ймовірно, попрощається з одним із найвідоміших оборонців команди. Як повідомляє Bild, німецький центрбек Антоніо Рюдігер може залишити клуб на правах вільного агента після завершення сезону 2025/26.

За інформацією джерела, головний тренер Реала Хабі Алонсо не бачить Рюдігера у своїх подальших планах. Наставник вважає, що досвідчений захисник грає нестабільно та надто часто випадає через травми. Основною парою центрбеків у планах Алонсо є Едер Мілітао та Дін Хейсен.

Крім спортивного фактора, клуб враховує і фінансовий аспект. Рюдігер має одну з найвищих зарплат у команді, тому керівництво не зацікавлене в подовженні угоди з гравцем, який, імовірно, отримає статус резервіста.

Зараз Антоніо Рюдігер продовжує відновлення після травми. Очікується, що він зможе повернутися на поле в грудні.