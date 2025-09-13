Іспанія

Величезна втрата для "вершкових".

Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер може надовго залишитися без футболу. Про це повідомляє іспанська журналістка Аранчі Родрігес.

За інформацією джерела, 32-річний лідер "королівського" клубу отримав травму прямого м'яза лівого стегна через яку пропустить близько трьох місяців.

Зазначимо, що таке ж саме пошкодження німець отримував у лютому 2024-го року.

Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал Мадрид один матч в іспанській Ла Лізі.

Раніше повідомлялося, що Реал сподівається підписати Конате влітку 2026 року.