Величезна втрата для "вершкових".
antonio rudiger, getty images
13 вересня 2025, 09:54
Центральний захисник мадридського Реала Антоніо Рюдігер може надовго залишитися без футболу. Про це повідомляє іспанська журналістка Аранчі Родрігес.
За інформацією джерела, 32-річний лідер "королівського" клубу отримав травму прямого м'яза лівого стегна через яку пропустить близько трьох місяців.
Зазначимо, що таке ж саме пошкодження німець отримував у лютому 2024-го року.
Цього сезону Антоніо Рюдігер відіграв за Реал Мадрид один матч в іспанській Ла Лізі.
Раніше повідомлялося, що Реал сподівається підписати Конате влітку 2026 року.