Реал — Барселона 2:1
Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 — Фермін, 38

На 52-й хвилині Кіліан Мбаппе (Реал) не забив пенальті (воротар).

Реал: Куртуа — Вальверде (Карвахаль, 72), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Діас, 65), Камавінга, Чуамені, Вінісіус (Родріго, 72) — Беллінгем, Мбаппе.

Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія (Араухо, 74), Кубарсі (Бардагжі, 83), Бальде (Мартін, 90+7) — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рашфорд — Торрес (Касадо, 74).

Попередження: Лунін, Мілітао — Педрі, Фермін

На 90+9-й хвилині був вилучений Педрі (Реал) (друге попередження). 