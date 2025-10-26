Команда Хабі Алонсо зробила перший крок до реваншу за фіаско в очних протистояннях зразка минулого сезону.
Реал — Барселона, Getty Images
26 жовтня 2025, 19:27
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Реал — Барселона 2:1
Голи: Мбаппе, 22, Беллінгем, 43 — Фермін, 38
На 52-й хвилині Кіліан Мбаппе (Реал) не забив пенальті (воротар).
Реал: Куртуа — Вальверде (Карвахаль, 72), Мілітао, Гюйсен, Каррерас — Гюлер (Діас, 65), Камавінга, Чуамені, Вінісіус (Родріго, 72) — Беллінгем, Мбаппе.
Барселона: Щесни — Кунде, Е. Гарсія (Араухо, 74), Кубарсі (Бардагжі, 83), Бальде (Мартін, 90+7) — де Йонг, Педрі — Ямал, Фермін, Рашфорд — Торрес (Касадо, 74).
Попередження: Лунін, Мілітао — Педрі, Фермін
На 90+9-й хвилині був вилучений Педрі (Реал) (друге попередження).