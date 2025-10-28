Іспанія

Матч відбудеться у вівторок, 28 жовтня.

Жирона на своєму офіційному сайті опублікувала заявку футболістів на матч Кубка Іспанії проти Констанції.

До списку гравців від команди Мічела потрапили троє українців — воротар Владислав Крапивцов, вінгер Віктор Циганков та нападник Владислав Ванат.

Водночас у заявку не потрапила ціла низка трвмованих гравців, серед яких Алекс Морено, Дейл Блінд, Аксель Вітсель, Аззедін Унаї, Донні ван де Беек, Давід Лопес, Хуан Карлос, Алехандро Франсес та Домінік Лівакович.

Нагадаємо, матч Констанція – Жирона відбудеться сьогодні, 28 жовтня, о 20:00 за Києвом.