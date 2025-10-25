Іспанія

У Каталонії зіграли матч туру, команди на двох забили 6 м'ячів!

Каталонський клуб, поступаючись після першого тайму з рахунком 0:2, спромігся на ремонтаду у другому таймі. Головним творцем успіху став досвідчений бомбардир Крістіан Стуані — він вийшов на заміну та відзначився дублем з пенальті.

Однак утримати перемогу не вдалося: на останній хвилині матчу захисник гостей Давід Кальво розстріляв упритул ворота Гасаніги, принісши своїй команді дуже важливе очко у боротьбі за виживання.

Українці Владислав Ванат та Віктор Циганков провели не найкращий матч — відіграли близько 60 хвилин і були замінені за невтішного рахунку.

Жирона — Реал Ов`єдо 3:3

Голи: Стуані, 63 (пен), 90 (пен), Унахі, 83 — Віньяс, 38, Рондон, 58, Кальво, 90+7

Жирона: Гассаніга — Мартін, Рейс, Блінд, Морено — Хіль, Циганков, Вітсель, Мартін, Рока Касальс — Ванат

Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Костас, Санчес, Лопес — Еджарія, Коломбатто, Дендонкер, Чайра — Рондон, Віньяс