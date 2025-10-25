Іспанія

Ванат та Циганков провели майже годину на полі, але не змогли відзначитися.

Головний тренер Жирони Мічел прокоментував результат матчу 10-го туру Ла Ліги проти Ов’єдо, який завершився нічиєю 3:3.

У стартовому складі каталонців вийшли два українці – Владислав Ванат та Віктор Циганков. Обидва провели на полі 59 хвилин, але результативними діями відзначитися не змогли.

"Коли відбуваються такі речі, це не лише невдача – можна було краще захищатися. За рахунку 0:2 ми не були агресивними в атаці. Потім були 20 хороших хвилин, але нам не вистачає постійності. Втрачати очки в доданий час боляче", – зазначив Мічел.

Головний тренер підкреслив важливість менталітету та приклад Стуані: "Він завжди зосереджений на грі, хоче забити будь-якою ціною. Всі гравці повинні діяти так само – впевнено та рішуче".

Мічел також відзначив тактичні нюанси: "Ванат – не просто гравець завершального удару. Ми хотіли контролювати м’яч і мати опції з другої лінії. Потрібно працювати над менталітетом, тактикою, фізичною та технічною підготовкою".

Попри розчарування від втрати очок, тренер Жирони наголосив на необхідності вдосконалюватися та використовувати свої моменти: "Ми небезпечні в атаці, але сьогодні були такими лише в останні півгодини. Гравці повинні робити крок уперед і діяти з упевненістю".

Свій наступний матч Жирона проведе в рамках Кубка Іспанії проти Константії (28 жовтня).