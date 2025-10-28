Іспанія

Наставник Манчестер Сіті пояснив, що півзахисник ще не готовий грати, але поступово відновлюється.

Напередодні стало відомо про те, що зірковий опорний півзахисник Манчестер Сіті Родрі повернувся до тренувань з командою.

Головний тренер "містян" Пеп Гвардіола прокоментував ситуацію з відновленням 29-річний іспанця, який пропустив останні три матчі через травму підколінного сухожилля.

"Поки що немає конкретних термінів повернення Родрі. Він ще не готовий грати. Звісно, його стан покращується — він частково тренується з нами.

Але після того, що сталося двічі раніше, з огляду на попередні проблеми з м’язами, ми маємо подивитися, як він почуватиметься цього тижня", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Наступний матч підопічні Пепа Гвардіоли зіграють проти Свонсі у Кубку ліги (29.10). Потім на Сіті чекає зустріч із Борнмутом в АПЛ (02.11) та Боруссією Дортмунд (05.11).