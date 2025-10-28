Іспанія

Каталонці планують захистити вундеркінда.

У Барселоні припускають, що Реал Мадрид стоїть за "наклепницькою кампанією" проти 18-річного вінгера Ламіна Ямаля.

За повідомленням Diario Sport, деякі члени керівництва "блаугранас" вважають, що мадридці намагаються дискредитувати талановитого гравця через страх, який він викликає, подібно до того, як колись боялися Ліонеля Мессі.

Ці підозри посилюються після серії коментарів Ямаля, які розлютили гравців Реала, зокрема Дані Карвахаля, який планує "розмову" з молодим партнером по збірній Іспанії. Барселона має намір вжити всіх заходів для захисту Ямаля та припинити чутки, особливо напередодні ключових матчів.

