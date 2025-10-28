Іспанія

18-річний вундеркінд Барселони викликав зірку Реала на дуель.

У неділю, 26 жовтня, Реал Мадрид здобув домашню перемогу над Барселоною з рахунком 2:1 в 10-му турі Ла Ліги. Після фінального свистка спалахнула масова сутичка між гравцями, під час якої 18-річний вінгер Барселони Ламін Ямаль кинув виклик Вінісіусу Жуніору з Реала: "Хочеш подратися?", на що бразилець відповів "Поїхали!".

Цей момент зафіксувала камера програми El Día Después на Movistar+, де Ямаль, уходячи в підтрибунне приміщення, звернувся до Вінісіуса з пропозицією один на один. Емоційний обмін репліками став кульмінацією напруженого дербі, де Реал відірвався від Барселони на п’ять очок.

Сутичка відображає пристрасть Ель Класіко, але не переросла в серйозний інцидент. Алонсо та Флік, тренери команд, після гри наголосили на спортивній боротьбі, а Ямаль, відомий своєю зухвалістю, продовжує вражати в 18 років.

Раніше повідомлялося, що Барселона стурбована поведінкою Ямаля поза полем.