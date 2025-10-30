Іспанія

Каталонці бачать в Ейонгу заміну Левандовському, але конкуренція за гравця Леванте зростає.

Мадридський Реал може втрутитися у трансферну кампанію Барселони та перехопити її пріоритетну ціль із Ла Ліги. Йдеться про 22-річного нападника Леванте Етта Ейонга, який демонструє вражаючу форму цього сезону.

Барселона розглядає камерунського форварда як потенційну заміну для свого ветерана Роберта Левандовського, чий контракт завершується по закінченню поточного сезону. За інформацією Mundo Deportivo, сам Ейонг нібито прагне приєднатися до каталонського клубу вже в січні, з умовою залишитися грати за Леванте на правах оренди до літа.

Проте, як повідомляє Marca з посиланням на журналіста Роджера Торелло, конкуренція за гравця суттєво зросла. Окрім синьо-гранатових, інтерес до Ейонга також виявляють: Реал Мадрид, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Арсенал.

Цього сезону Ейонг провів 10 матчів у чемпіонаті Іспанії, відзначившись шістьма голами та трьома результативними передачами.