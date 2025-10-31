Іспанія

Захисник Реала пропустить 7-8 тижнів через травму коліна.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо поділився оновленнями щодо стану захисника команди Даніеля Карвахаля.

"Дані пропустить 7-8 тижнів. Ми почекаємо його", — цитує слова Алонсо журналіст Фабріціо Романо.

Раніше у 33-річного футболіста діагностували проблеми з колінним суглобом, що вимагало операції. У поточному сезоні Карвахаль провів вісім матчів у всіх турнірах, не відзначившись результативними діями. Ця травма стала черговим ударом для оборони Реала, де вже є проблеми з іншими захисниками.

1 листопада "вершкові" зіграють удома з Валенсією в 11-му турі Ла Ліги. Початок матчу о 22:00 за київським часом.