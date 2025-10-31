Іспанія

Тренер Реала закрив питання після вибачень бразильця.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував ситуацію з нападником Вінісіусом Жуніором після заміни в матчі 10-го туру Ла Ліги з Барселоною (2:1). Бразилець був незадоволений рішенням і пішов у підтрибунне приміщення.

"Вінісіус не буде покараний. Питання закрите. Його промова з вибаченнями перед усіма була бездоганною", — цитує Алонсо журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 25-річний Вінісіус провів 13 матчів у всіх турнірах, забивши 5 голів і віддавши 4 результативні передачі.

1 листопада Реал прийме Валенсію в 11-му турі Ла Ліги. Початок матчу о 22:00.