Нульова нічия на Естадіо Нуево Карлос Тартьєре.
Реал Ов`єдо - Осасуна, Getty Images
04 листопада 2025, 00:19
У рамках 11-го туру іспанської Ла Ліги Реал Ов'єдо приймав на своєму полі Осасуну.
Обом командам не вдалося реалізувати свої моменти, тому фінальний свисток зафіксував нульову нічию.
Реал Ов`єдо — Осасуна 0:0
Реал Ов`єдо: Есканделл — Відаль, Костас, Карму, Лопес (Альхассан, 86) — Рейна (Ілич, 82), Дендонкер, Коломбатто, Чайра (Ассан, 70) — Рондон, Віньяс
Осасуна: Еррера — Монкайола, Бойомо, Катена, Бретонес — Муньйос, Торро (Муньйос, 18), Гомес (Еррандо, 85), Гарсія (Орос, 70) — Гарсія (Орос, 70), Будімір (Барха, 85)
Попередження: Коломбатто, Відаль, Карму — Катена