Іспанський центрбек Атлетіко достроково залишив матч Ліги чемпіонів.

Атлетіко Мадрид повідомив про серйозну травму захисника Робіна Ле Нормана, яку він отримав у поєдинку Ліги чемпіонів проти Юніона Сент-Жилуаз (3:1).

28-річний футболіст змушений був покинути поле ще в першому таймі, на 26-й хвилині, у результаті пошкодження лівого коліна.

За результатами медичного обстеження, проведеного в середу, у Ле Нормана діагностовано розрив задньої капсули та півперетинчастого м’яза високого ступеня. Але зазначається, що зв’язки та меніск залишилися неушкодженими, що є позитивним аспектом для відновлення.

Мадридський луб повідомляє, що захисник уже розпочав курс фізіотерапії та індивідуальну програму відновлення. Термін повернення Ле Нормана до гри залежатиме від його прогресу в реабілітації та наразі не уточнюється.