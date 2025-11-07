Іспанія

Агент вінгера закликав підтримувати 18-річного таланта.

Агент Ламіна Ямаля Жорже Мендеш підтримав 18-річного гравця Барселони.

"Я не розумію галасу навколо Ямаля. Усі ми були 18-річними. Усі ми були молодими. Як сказав президент Лапорта, потрібно підтримувати його й допомагати якнайбільше, бо він — велике надбання клубу", — заявив Мендеш.

"Ламін — футболіст, про якого говорять у всьому світі. Усі згодні, що він видатний гравець сьогодення й майбутнього. Те, що на тебе звертають увагу, — це також велика відповідальність і тиск. Він чудово з цим справляється, і ми маємо продовжувати йому допомагати, а один зі способів — зосередитися виключно на його роботі", — додав агент.

Раніше ФІФА оголосила претендентів на нагороду The Best.