ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best, яка присуджується найкращому футболісту року. При оцінюванні враховуються виступи гравців у період з 11 серпня 2024 року по 2 серпня 2025 року.

Визначення переможця відбудеться шляхом голосування тренерів та капітанів національних збірних, представників медіа та уболівальників.

До переліку кандидатів увійшли:

– Усман Дембеле (Франція, Пари Сен-Жермен)
– Ашраф Хакімі (Марокко, Пари Сен-Жермен)
– Гаррі Кейн (Англія, Баварія)
– Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид)
– Нуну Мендеш (Португалія, Пари Сен-Жермен)
– Коул Палмер (Англія, Челсі)
– Педрі (Іспанія, Барселона)
– Рафінья (Бразилія, Барселона)
– Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)
– Вітінья (Португалія, Пари Сен-Жермен)
– Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)

Нагадаємо, що минулого року нагороду The Best отримав вінгер Реала Вінісіус Жуніор. Новий переможець буде оголошений після завершення голосування.