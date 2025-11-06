Інше

За звання найкращого футболіста року поборються одинадцять гравців з провідних європейських клубів.

ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best, яка присуджується найкращому футболісту року. При оцінюванні враховуються виступи гравців у період з 11 серпня 2024 року по 2 серпня 2025 року.

Визначення переможця відбудеться шляхом голосування тренерів та капітанів національних збірних, представників медіа та уболівальників.

До переліку кандидатів увійшли:

– Усман Дембеле (Франція, Пари Сен-Жермен)

– Ашраф Хакімі (Марокко, Пари Сен-Жермен)

– Гаррі Кейн (Англія, Баварія)

– Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид)

– Нуну Мендеш (Португалія, Пари Сен-Жермен)

– Коул Палмер (Англія, Челсі)

– Педрі (Іспанія, Барселона)

– Рафінья (Бразилія, Барселона)

– Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)

– Вітінья (Португалія, Пари Сен-Жермен)

– Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)

Нагадаємо, що минулого року нагороду The Best отримав вінгер Реала Вінісіус Жуніор. Новий переможець буде оголошений після завершення голосування.