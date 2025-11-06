За звання найкращого футболіста року поборються одинадцять гравців з провідних європейських клубів.
Мбаппе, getty images
06 листопада 2025, 22:17
ФІФА оприлюднила список номінантів на премію The Best, яка присуджується найкращому футболісту року. При оцінюванні враховуються виступи гравців у період з 11 серпня 2024 року по 2 серпня 2025 року.
Визначення переможця відбудеться шляхом голосування тренерів та капітанів національних збірних, представників медіа та уболівальників.
До переліку кандидатів увійшли:
– Усман Дембеле (Франція, Пари Сен-Жермен)
– Ашраф Хакімі (Марокко, Пари Сен-Жермен)
– Гаррі Кейн (Англія, Баварія)
– Кіліан Мбаппе (Франція, Реал Мадрид)
– Нуну Мендеш (Португалія, Пари Сен-Жермен)
– Коул Палмер (Англія, Челсі)
– Педрі (Іспанія, Барселона)
– Рафінья (Бразилія, Барселона)
– Мохамед Салах (Єгипет, Ліверпуль)
– Вітінья (Португалія, Пари Сен-Жермен)
– Ламін Ямаль (Іспанія, Барселона)
Нагадаємо, що минулого року нагороду The Best отримав вінгер Реала Вінісіус Жуніор. Новий переможець буде оголошений після завершення голосування.