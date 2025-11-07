Іспанія

Захисник готовий боротися за місце в основі після тривалої паузи.

Давід Алаба відновився після пошкодження та знову тренується у загальній групі мадридського Реала.

Досвідчений універсальний захисник у поточному сезоні встиг провести лише один матч, у якому й зазнав травми, що вибила його зі строю на тривалий період.

Повернення Алаби є важливою новиною для тренерського штабу, враховуючи насичений графік і кадрові втрати в обороні.

Найближчий поєдинок Реал проведе 9 листопада о 17:15 проти Райо Вальєкано. Очікується, що австрієць може потрапити до заявки на матч. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.