Захисник готовий боротися за місце в основі після тривалої паузи.
Давід Алаба, getty images
07 листопада 2025, 17:26
Давід Алаба відновився після пошкодження та знову тренується у загальній групі мадридського Реала.
Досвідчений універсальний захисник у поточному сезоні встиг провести лише один матч, у якому й зазнав травми, що вибила його зі строю на тривалий період.
Повернення Алаби є важливою новиною для тренерського штабу, враховуючи насичений графік і кадрові втрати в обороні.
Найближчий поєдинок Реал проведе 9 листопада о 17:15 проти Райо Вальєкано. Очікується, що австрієць може потрапити до заявки на матч. Слідкувати за матчем можна на Football.ua.