Іспанія

Ексфутболіст Барселони високо оцінив потенціал 18-річного вінгера.

Чемпіон світу 1998 року та колишній гравець Барселони Еммануель Петі висловився про талант 18-річного вінгера каталонського клубу Ламіна Ямаля.

За словами Петі, молодий футболіст уже зараз демонструє амбіції й рішучість:

"Я думаю, що його прагнення до Золотого м'яча є головною причиною, чому він хотів взяти футболку з номером 10. Він уже думає про це, він чудовий футболіст".

Француз також відзначив, що у такому віці подібний рівень гри трапляється вкрай рідко:

"Не можу назвати жодного гравця, який був би таким же вражаючим у його віці; щоразу, коли він торкається м'яча, щось відбувається. Можна сказати, що йому 28 років і він перебуває в розквіті своєї кар'єри".

Петі не виключає, що Ямаль здатен досягти ще більших висот, ніж Ліонель Мессі:

"Він міг би стати навіть кращим за Мессі. Мессі виграв вісім Золотих м'ячів, а Ямаль матиме мотивацію піти ще далі, на нього радісно дивитися", — сказав француз для EscapistMagazine.

Раніше ФІФА оголосила претендентів на нагороду The Best.