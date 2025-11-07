Інше

Президент УЄФА наголосив, що організація вимушена балансувати між інтересами ліг, клубів і збірних.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував питання перевантаженого календаря у професійному футболі, зазначивши, що організація постійно знаходиться між протилежними вимогами різних сторін.

"Ми на межі кількості матчів, які можна зіграти за сезон, з літньою перервою лише у три тижні, якщо немає міжнародних змагань збірних. Хтось просить нас зменшити кількість міжнародних матчів, але в Англії є два національні кубки, і вони не хочуть відмовлятися від жодного", — заявив Чеферін.

За його словами, існують й інші клуби та асоціації, які, навпаки, виступають за збільшення кількості поєдинків для підвищення доходів. У цій ситуації УЄФА вимушена шукати компроміси:

"Деякі просять нас про більше матчів, щоб отримати більше доходів. І ми знаходимося посередині і повинні виступити посередниками для обох сторін. Кількість матчів є проблемою, хоча здоров’я футболістів зараз більш захищене, ніж у минулому, завдяки більшому та підготовленому персоналу, який захищає їх від травм".

