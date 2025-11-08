Іспанія

Наразі відбувається матч 12 туру іспанської Ла Ліги, в якому Жирона на своєму полі приймає Алавес.

Рахунок у матчі було відкрито на 16 хвилині, коли Браян Хіль зробив навісну передачу з лівого флангу на дальню стійку, звідки чудовим ударом головою відзначився український вінгер Віктор Циганков.

Для 27-річного українця це був другий забитий м'яч цього сезону після семи матчів і перший у Ла Лізі. Також на його рахунку один асист.

Слідкувати за ключовими подіями матчу Жирона – Алавес можна на Football.ua.