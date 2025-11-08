Іспанія

Український вінгер став ключовою фігурою у важливій перемозі Жирони в Ла Лізі.

Віктор Циганков увійшов до числа найкращих гравців у матчі між Жироною та Алавесом. За підсумками зустрічі, статистичний портал Sofascore поставив українцю оцінку 8.2, що стало другим результатом серед усіх футболістів на полі. Вище була лише оцінка воротаря Жирони Пауло Гассаніги — 8.6.

Результативний удар Циганкова став вирішальним для команди Мічела. Гол приніс Жироні перемогу (1:0) та дозволив каталонському клубу піднятися з останнього місця в таблиці на 16 позицію.

За 71 хвилину на полі півзахисник встиг виділитися активністю і в організації атак. У його активі три ключові передачі, дві спроби довгих пасів (одна точна), а точність передач на чужій половині склала 77%.

Цей м’яч став для Циганкова першим у нинішньому розіграші Ла Ліги. До матчу він мав один асист у чемпіонаті та гол у Кубку Іспанії.