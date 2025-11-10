Іспанія

Захисник ще не готовий повністю повернутися на поле, тому тренер обрав Вальверде для матчів Ла Ліги.

Головний тренер мадридського Реала Хабі Алонсо прокоментував відсутність Трента Александера-Арнольда в основному складі команди, хоча він уже відновився після травми.

У матчі 12-го туру Ла Ліги проти Райо Вальєкано (0:0) на позиції правого захисника вийшов півзахисник Федеріко Вальверде.

"Вальверде почував себе добре перед грою. Тренту ще потрібно трохи більше часу після травми, щоб повністю підготуватися. Я впевнений, що він буде готовий до завдань під час перерви на матчі збірних", — сказав тренер.

У 13-му турі чемпіонату Іспанії Реал зіграє на виїзді з Ельче. Матч відбудеться в неділю, 23 листопада, після паузи на матчі національних команд.

