Іспанія

Компанію експівзахисника Барселони підозрюють у залученні коштів на події, які не були проведені.

Колишній футболіст Барселони та збірної Іспанії Андрес Іньєста опинився у центрі кримінального розслідування в Перу. Як повідомляє El Espanol, місцева прокуратура підозрює його у можливій причетності до шахрайської схеми, що могла принести інвесторам збитки на понад 600 тисяч доларів.

За інформацією слідства, компанія Іньєсти Never Say Never та її перуанська філія NSN Sudamérica залучали гроші для організації футбольних та музичних заходів. Втім більшість запланованих подій так і не були проведені, а інвестори не отримали повернення коштів.

Серед проєктів, що не відбулися, називають фестиваль Upa Upa Fest, товариський матч між Перу та Еквадором, K-Pop Music Fest та гру ветеранів збірних Перу і Іспанії. Єдиний проведений захід також закінчився фінансовими втратами.

У червні 2024 року компанія NSN Sudamérica оголосила про банкрутство та розпочала процедуру ліквідації. Прокуратура зазначає, що ім’я Іньєсти використовувалося як гарантія для залучення інвесторів, однак прозорості в управлінні фінансами не було.

Розслідування триває. Якщо підозри будуть підтверджені, експівзахиснику можуть загрожувати як юридичні, так і серйозні репутаційні наслідки.