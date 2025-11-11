Іспанія

Поляк готовий залишитися, але розглядає відхід.

Нападник Барселони Роберт Левандовські не виключає завершення кар’єри влітку, якщо клуб не запропонує новий контракт, повідомляє Diario Sport. Угода 37-річного поляка з каталонцями діє до 30 червня 2026 року.

Пріоритет Левандовські — залишитися в Барселоні. Йому та родині комфортно в місті й клубі, тож варіант із переїздом до екзотичної країни, наприклад Саудівської Аравії, навіть за великі гроші, не приваблює. Форвард хоче жити в Барселоні та грати за клуб.

Однак Барселона ще не визначилася з майбутнім гравця. З одного боку, відзначають його результативність, з іншого — розуміють, що відхід звільнить кошти на зарплату молодшого нападника на роки вперед. Левандовські не вимагає особливої ролі, готовий до скорочення ігрового часу чи статусу запасного, але бажає виступати на найвищому рівні.

За даними Diario Sport, завершення кар’єри більше не здається нереальним. Якщо Барселона не запропонує новий контракт, а інші варіанти не влаштують професійно чи особисто, Левандовські може піти з футболу. У клубі не поспішатимуть із рішенням — попереду ще багато місяців.

Раніше повідомлялося, що Мілан розпочав переговори з Левандовські.