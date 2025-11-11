Іспанія

Бразилець незадоволений грою команди.

Вінісіус Жуніор зробив критичне зауваження захиснику Реала Діну Гюйсену під час матчу 12-го туру Ла Ліги проти Райо (0:0 на виїзді).

Камери Movistar+ зафіксували, як бразилець закликав партнерів уникати довгих передач і більше грати низом. В одному з епізодів він сказав Гюйсену: "Ми граємо довгими передачами, ти весь час шукаєш дальні передачі. Кому це потрібно?"

Незадовго до фінального свистка вінгер розкритикував гру всієї команди: "Боже мій, здається, ми не хочемо виграти".

Крім того, 25-річний Вінісіус відповів на глузування фанатів Райо: "Ви платите, щоб дивитися на мене". Він також посперечався з суперниками — Андреєм Раціу та Альваро Гарсією.