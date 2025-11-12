Іспанія

Президент клубу задоволений роботою тренера.

Президент Барселони Жоан Лапорта висловився про майбутнє головного тренера Ганса-Дітера Фліка.

"Хансі живе й дихає Барселоною. Ми ним дуже задоволені. У тренера є характер і чутливість. Судячи з нього, він насолоджується часом тут, попри напругу", — цитує Лапорту Catalunya Ràdio.

Функціонер сподівається, що німецький фахівець погодиться на подовження контракту, який спливає влітку 2027 року.

Після 12 турів Барселона посідає друге місце в Ла Лізі з 28 очками, відстаючи від Реала на 3 бали.

Раніше повідомлялося, що Левандовські може завершити кар’єру, якщо Барселона не подовжить контракт.