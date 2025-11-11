Вінгер залишає збірну через медичні показання після радіочастотної процедури.
Ямаль, RFEF
11 листопада 2025, 12:16
Вінгер Ламінь Ямаль не зіграє за збірну Іспанії у матчах проти Грузії та Туреччини через медичні показання, повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.
10 листопада, у день початку офіційного збору, гравець пройшов інвазивну радіочастотну терапію для лікування проблем у паховій зоні. Відомо, що Ямаль потребує сім-десять днів відпочинку.
Іспанія проведе матч проти Грузії 15 листопада та проти Туреччини 18 листопада.
Раніше Іспанія оголосила склад на відбір ЧС-2026.
Нагадаємо, Іспанія продовжує серію з сухих перемог у відборі на чемпіонат світу-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.