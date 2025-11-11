Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Вінгер залишає збірну через медичні показання після радіочастотної процедури.

Вінгер Ламінь Ямаль не зіграє за збірну Іспанії у матчах проти Грузії та Туреччини через медичні показання, повідомляє Королівська іспанська футбольна федерація.

10 листопада, у день початку офіційного збору, гравець пройшов інвазивну радіочастотну терапію для лікування проблем у паховій зоні. Відомо, що Ямаль потребує сім-десять днів відпочинку.

Іспанія проведе матч проти Грузії 15 листопада та проти Туреччини 18 листопада.

Раніше Іспанія оголосила склад на відбір ЧС-2026.

Нагадаємо, Іспанія продовжує серію з сухих перемог у відборі на чемпіонат світу-2026, що відбудеться у США, Канаді та Мексиці.