Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Форвард Барселони пропустить два останні матчі кваліфікації ЧС-2026.

Головний тренер збірної Іспанії Луїс де ла Фуенте прокоментував ситуацію навколо нападника Барселони Ламіна Ямаля.

Нагадаємо, гравець пройшов інвазивну радіочастотну терапію для лікування проблем у паховій зоні. Відомо, що Ямаль потребує сім-десять днів відпочинку.

"Є процедури, які відбуваються поза контролем Федерації. Так воно і є, і ми повинні це прийняти", – зазначив тренер в ефірі RNE. Він додав, що раніше не стикався з подібною ситуацією і вважає її "не дуже нормальною". "Звичайно, це мене здивувало, як і всіх інших. У вас немає попередніх знань, ви не знаєте жодних деталей, і я наполягаю, що з проблемами зі здоров’ям залишаєтеся здивованими", – підкреслив Де ла Фуенте.

Раніше у понеділок вранці Федерація футболу Іспанії опублікувала заяву, висловивши "здивування та занепокоєння" медичним втручанням, яке було проведене Ламіну Ямалю без попереднього повідомлення медичного персоналу збірної за декілька годин до початку тренувальних зборів перед матчами проти Грузії та Туреччини.