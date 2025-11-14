Іспанія

Контракт 37-річного форварда спливає влітку, однак нападник не планує завершувати кар’єру — він може вести переговори з іншими клубами вже у січні.

Майбутнє Роберта Левандовські в Барселоні залишається відкритим, адже чинний контракт польського форварда завершується наприкінці нинішнього сезону.

За інформацією Sky Sport DE, продовження угоди наразі виглядає так само ймовірним, як і можливий відхід після чотирьох років у каталонському клубі.

Попри чутки, Левандовські не планує завершувати кар’єру влітку. Про це заявив його агент Піні Захаві в інтерв’ю для порталу winwin, підкресливши, що 37-річний нападник не розглядає варіант із виходом на пенсію. Захаві також додав, що на цей момент немає новин щодо продовження контракту з Барселоною.

За даними Sky Sport DE, Барселона не планує продавати Левандовські взимку, хоча в медіа з’являлися чутки про інтерес клубу до зірки мюнхенської Баварії Гаррі Кейна влітку.

Оскільки контракт нападника спливає наприкінці червня 2026 року, Левандовські зможе офіційно розпочати переговори з іншими клубами вже у січні наступного року.

У складі Барселони польський форвард провів 159 офіційних матчів, забивши 108 голів та віддавши 20 асистів. У поточному сезоні на його рахунку сім м'ячів у дванадцяти поєдинках.