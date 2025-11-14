Іспанія

Контракт спливає влітку 2026 року.

Футбольний агент Піні Захаві, який представляє інтереси нападника каталонської Барселони Роберта Левандовські, прокоментував трудовий договір поляка з "синьо-гранатовими".

"Контракт? Поки що немає жодного рішення щодо майбутнього Роберта в Барселоні", — передає слова агента Sport.es.

Контракт 37-річного бомбардира з каталонським топ-клубом закінчується влітку наступного року. Раніше в пресі повідомлялося, що в підписанні Левандовські зацікавлений Мілан.

У сезоні-2025/26 Ла Ліги польський голеадор провів дев'ять поєдинків за Барселону і відзначився сімома забитими м'ячами.