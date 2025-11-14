Чемпіонат Світу-2026: чемпіонат світу з футболу

Французький форвард задоволений своїм досягненням, яке підкорилося йому у матчі проти України.

Збірна Франції у матчі відбору ЧС-2026 впевнено обіграла Україну (4:0), завдяки чому забезпечила собі місце на мундіалі.

У цьому матчі оформленим дублем відзначився нападник Кіліан Мбаппе, для якого це були 399 та 400 голи у професійній кар'єрі.

Франція — Україна 4:0 Відео голів та огляд матчу відбору ЧС-2026

Таким чином Мбаппе став другим гравцем в історії після легендарного Пеле, якому вдалося забити 400 голів до 27 років.

"Гордість. Ніколи не потрібно сприймати це як буденне, сьогодні це здається нормальним, але це не завжди було так в історії збірної Франції. Потрібно було мати максимально здоровий глузд і пам’ятати, що найважливіше – вшанування пам’яті.

На полі ми намагалися виконати свою роботу. Ми додали ритму в другому таймі. Потім все пішло, ми почали створювати моменти, і я думаю, що люди провели гарний вечір.

400 гол у кар’єрі? 400 – це не справляє враження на людей. Якщо ти хочеш бути в колі тих, хто справляє враження, треба забити ще 400. 1000 голів Кріштіану Роналду? Це нереально. Але давайте спробуємо досягти нереального, треба намагатися, у нас лише одна кар’єра", — наводить слова Мбаппе RMC Sport.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе став першим гравцем збірної Франції за 34 роки, який забив у кожному із шести матчів поспіль.