Іспанія

Гравець готується до важливого оголошення.

Польський нападник каталонської Барселони Роберт Левандовські має ще трохи більше за пів року контракту з клубом, тоді як перемовини щодо можливого продовження угоди для обох сторін наразі видаються складними.

Тим часом 37-річний виконавець у останньому інтерв’ю повідомив, що незабаром можна очікувати розв’язання питання щодо його подальшої кар’єри.

"Незабаром я визначусь зі своїм майбутнім. Рішення залежатиме не лише від спортивних факторів, а й від емоційних", — заявив польський виконавець.

У цьому сезоні на рахунку Левандовські сім голів у 12 матчах (569 хвилин).

Нагадаємо, що Барселона вже почала придивлятись до ймовірної заміни Роберту.