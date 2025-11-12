Іспанія

Каталонський клуб розглядає можливість активації відступного пункту зірки Баварії.

Барселона визначила капітана збірної Англії Гаррі Кейна своєю головною трансферною ціллю для заміни Роберта Левандовські. Очікується, що польський форвард покине Камп Ноу як вільний агент влітку 2026 року, коли закінчиться термін його контракту.

​За даними видання The Guardian, Барселона поставила 32-річного Кейна на перше місце у своєму списку бажаних гравців. Незважаючи на вік, англієць демонструє феноменальну результативність у Баварії, забивши 108 голів у 113 матчах з моменту переходу з Тоттенгема та вигравши титул чемпіона Бундесліги минулого сезону.

Контракт Кейна з мюнхенцями містить пункт про відступні у розмірі £57 мільйонів, Барса може готуватися його активувати. Пошуки нового нападника пов'язані з майбутнім Левандовські.

Цього сезону ветеран змушений миритися зі скороченням ігрового часу через травми, хоча він залишається найкращим бомбардиром команди з сімома голами у дев'яти матчах Ла Ліги.

Сам Левандовські заявив, що ще не визначився зі своїм майбутнім:

"Я досі не знаю відповіді. Тому я не поспішаю, я в мирі з собою" — наголосив нападник.

​Кейн — не єдиний кандидат у списку Барселони. Через постійні фінансові проблеми клуб також розглядає зірку мадридського Атлетіко Хуліана Альвареса та Етту Ейонга як більш бюджетний варіант. При цьому, як повідомляється, президент Жоан Лапорта залишається одержимим ідеєю підписання Ерлінга Холанда.

Що стосується самого Кейна, то він раніше заявляв, що щасливий у Баварії та готовий обговорювати новий контракт:

"У мене залишилося ще майже два роки по контракту. Я думаю, клуб задоволений мною, і я задоволений ним" — підсумував форвард.