Бельгійський голкіпер відновився після інфекції та має замінити Андрія Луніна у стартовому складі мадридців.
Тібо Куртуа, getty images
30 листопада 2025, 14:10
Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа готовий повернутися до складу команди на матч чемпіонату Іспанії проти Жирони, повідомляє Sport.es.
Бельгієць повністю одужав після шлунково-кишкової інфекції, через яку пропустив поєдинок Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Очікується, що Куртуа знову займе місце у стартовому складі, замінивши українця Андрія Луніна.
Також до заявки мадридців повернуться захисники Антоніо Рюдігер та Едер Мілітао, а ще вінгер Франко Мастантуоно, який був відсутній через незначні ушкодження.
Матч проти Жирони відбудеться сьогодні, 30 листопада, о 22:00 за київським часом.