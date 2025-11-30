Іспанія

Бельгійський голкіпер відновився після інфекції та має замінити Андрія Луніна у стартовому складі мадридців.

Основний голкіпер Реала Тібо Куртуа готовий повернутися до складу команди на матч чемпіонату Іспанії проти Жирони, повідомляє Sport.es.

Бельгієць повністю одужав після шлунково-кишкової інфекції, через яку пропустив поєдинок Ліги чемпіонів проти Олімпіакоса. Очікується, що Куртуа знову займе місце у стартовому складі, замінивши українця Андрія Луніна.

Також до заявки мадридців повернуться захисники Антоніо Рюдігер та Едер Мілітао, а ще вінгер Франко Мастантуоно, який був відсутній через незначні ушкодження.

Матч проти Жирони відбудеться сьогодні, 30 листопада, о 22:00 за київським часом.